- Київ відзначив 1530-у річницю від дня свого народження. До Дня міста було завершено реконструкцію низки важливих транспортних артерій. Скільки якість цих робіт протримається?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Хотів би нагадати, що на таких дорогах застосовуються новітні технології і асфальт кладуть у кілька шарів: ґрунт, підготовчий шар асфальту, армована сітка, вирівнюючий і чистовий шари. Безумовно, таке дорожнє покриття із домішками дасть можливість його довговічної експлуатації і буде слугувати киянам не 15, а набагато більше років. А стосовно перспектив - місто буде продовжувати роботи з реконструкції столичних автошляхів. Зараз, наприклад, шукаємо можливості фінансування реконструкції проспекту Перемоги, який потребує негайного ремонту. Загалом у нас є велике бажання покращувати дороги не тільки у центральній частині міста, а й на околицях.