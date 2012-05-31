У Деснянському районі проведуть акцію "Подаруй радість дітям"

Київ, 31 травня. УНІАН. У Деснянському районі до Міжнародного дня захисту дітей пройде акція "Подаруй радість дітям".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Деснянської райдежадміністрації.

Деснянська райдержадміністрація запрошує батьків і дітей 1 червня до парку "Деснянський" (між вул. Драйзера і Ніколаєва), де о 14.00 розпочнеться акція.

На малечу та їх батьків очікує конкурс малюнку на асфальті, розважальні програми, конкурси, ігротеки, рухливі ігри та змагання. Протягом свята працюватиме інформаційний намет з прав дитини, де всім бажаючим будуть надані консультації юриста та психолога центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

