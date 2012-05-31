Винороби Одещини презентували свою продукцію дніпровчанам

Київ, 31 травня. УНІАН. В Дніпровському районі столиці відбувся бізнес-форум "Влада – бізнес – товаровиробники: спільні дії з наповнення якісними товарами споживчого ринку Києва".

Як повідомляється на офіційному сайті Дніпровської райдержадміністрації, участь у бізнес-форумі взяли Надзвичайний і Повноважний посол Болгарії в Україні Красимир Мінчев, голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Шевчук та його заступники, голова правління ПАТ "Болградський виноробний завод" Степан Курдов, комерційний директор цього підприємства Іван Курдов, київські бізнесмени та підприємці.

Презентацію продукцію болградських виноробів проводив Степан Курдов, який є досвідченим сомельє. Голова правління Болградського виноробного заводу презентував декілька "лінійок" вина: "резерв", "класік", напівсолодке "крижане", вино "Рислінг".

Минулого року між керівництвом Дніпровського та Болградського районів було підписано договір про співпрацю. Відтоді керівники й підприємці з обох районів обмінялись візитами, відбулось декілька бізнес-форумів, пожвавішали ділові стосунки. А в Дніпровському районі з’явилися в продажу чудові натуральні вина з Болградщини.

Довідка УНІАН. Болградський виноробний завод був заснований 1945 року. Переробляє близько 60 тисяч тон винограду за сезон. На підприємстві працюють 275 людей. Сировину постачають 17 господарств Болградського району. Площа плодоносних виноградників 5, 4 тис. гектарів.

