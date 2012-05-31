Вертолітний майданчик на Парковій запрацює до Євро-2012

Київ. 31 травня. УНІАН. Головний архітектор Києва Сергій Целовальник заявляє, що вертолітний майданчик на Парковій алеї в Києві призначений не для Президента України Віктора Януковича, а для офіційних делегацій, що прибудуть на Євро–2012.

Про це сьогодні повідомляє газета "Україна молода" (№ 78 від 31 травня 2012 року) з посиланням на С.Целовальника.

"Ми розробляли схему 19 вертолітних майданчиків. Усі біля великих лікарень, щоб можна було швидко надати допомогу", - цитує видання слова С.Целовальника.

Втім, пише газета, вертолітний майданчик на Парковій алеї розташований далеко від лікарень. "І, як відомо, прибути на київські матчі зголосилося вкрай мало зарубіжних лідерів. У будь–якому разі, після Євро не розберуть же "льотне поле", комусь же воно служитиме, і можна легко здогадатися, кому саме", - зазначає "Україна молода".

За інформацією газети, напередодні робітники наносили концентричні кола - місце, куди приземлятимуться гелікоптери.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2010 року Київрада виділила ТОВ «Амадеус КО» 2,18 га землі на Парковій дорозі у Печерському районі для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури. За прийняття відповідного рішення проголосували на сесії Київради 72 депутати міськради. Земельна ділянка складається з двох частин – 2,07 га та 0,11 га. Ці площі передані у довгострокову оренду на 25 років.

Депутати своїм рішенням внесли відповідні зміни до Генплану розвитку міста на період до 2020 року та до Програми розвитку зеленої зони міста до 2010 року, а саме - перевели території до фонду земель транспорту.

Згідно з рішенням, кошторисна оцінка земельної ділянки визначена у сумі 67 млн 536,3 тис. грн, а орендна плата передбачена у розмірі 2 млн 26 тис. грн.