2 червня у Гідропарку проведуть акцію з очищення дна річки Дніпро

Київ. 31 травня. УНІАН. У рамках Всесвітнього дня очистки водойм, 2 червня комунальне підприємство «Плесо» проведе акцію з очищення підводної частини акваторії річки Дніпро та прибережної зони на ділянці від початку пляжу «Молодіжний» до Венеціанської протоки.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Плесо», організаторами акції також виступають громадська організація «Клуб підводного плавання «Апнос» та активісти Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас».

До участі в заході КП «Плесо» запрошують приєднатися всіх охочих киян. Розпочнеться вона о 10.00.

Мета акції - привернути увагу суспільства до проблеми збереження водних ресурсів і бережливого ставлення до оточуючого природного середовища.

Місце збору: станція метро Гідропарк, майданчик за Венеціанським мостом.