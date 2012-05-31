В Лаврі споруджується невідомий об’єкт з бетону

Київ. 31 травня. УНІАН. На території Києво-Печерської Лаври між 53 корпусом, що зветься Архієрейський Готель, і галереєю від Ближніх до Дальніх печер, споруджується невідомий об’єкт з бетону, пише «Український тиждень».

Вже зведено три поверхи. Це тільки те, що видно над землею. Скільки поверхів під землею - невідомо. Об’єкт споруджується швидкими темпами. Задіяно багато робітників.

Будову добре видно з оглядового майданчика від Трапезної церкви. Скоріш за все, будується новий готель, можливо, навіть резиденція для патріарха Кіріла. Дізнатися щось конкретно про будівництво ані в самій Лаврі, ані у відповідних інстанціях, що мали би знати про таке будівництво, не вдалося. Як зазначає видання, ні в прес-службі УПЦ МП, ані в прес-службі Лаври відповісти на питання: «що будують?», не змогли. В прес-службі Лаври повідомили, що дадуть відповідь лише на письмовий запит, але за який термін, не змогли повідомити.

Так само нічого не знають про будівництво і в Києво-Печерському заповіднику і в Міністерстві культури, під патронатом якого нині перебуває Лавра. На письмові запити пообіцяли відповісти, згідно з вимогами закону.

Зважаючи на те, що чекати відповіді «згідно із законом» можна достатньо довго, а будівництво продовжується і може мати руйнівні наслідки для найбільшої святині України, аж до вилучення її з охоронного списку ЮНЕСКО, видання вирішило оприлюднити фото «скромної будівлі» на території заповідника.