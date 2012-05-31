У п’ятницю та суботу киян запрошують на сільгоспярмарки

Київ. 31 травня. УНІАН. 1 та 2 червня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде реалізовуватися продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 1 червня ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Деснянському районі на просп. В. Маяковського, 63/12; Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109; Печерському районі на вул. Червоноармійській, 121; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Солом’янському районі на вул. Освіти, 8-20; Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В. Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

2 червня сільськогосподарські ярмарки пройдуть у: Голосіївському районі на Стратегічному шосе, 2-6; Дарницькому районі на вул. Л. Ревуцького; Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах вул. Бальзака та просп. Маяковського) та на просп. В. Маяковського, 63/12; Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 5-15; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. М. Задніпровського; Святошинському районі на вул. Тулузи (навпроти парку «Інтернаціональний»); Солом’янському районі на вул. Стадіонній.

Продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста, зазначають в Управлінні.