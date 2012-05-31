В екстрим-парку згоріла частина обладнання

Київ. 31 травня. УНІАН. Фестиваль екстримальних видів спорту, який розпочнеться 16 червня і триватиме до 2 вересня, відбудеться на високому організаційному рівні, не зважаючи на пожежу, що днями сталася на території екстрим-парку.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Леонід Новохатько, інформує прес-служба КМДА.

Як інформують в адміністрації міста, 29 травня, через загорання поролону, було пошкоджене устаткування батутного майданчика, що знаходиться на території екстрим-парку у парку Дружби народів. За інформацією керівництва парку, батутний майданчик буде відновлено вже до початку Фестивалю екстримальних видів спорту. Головне управління сім’ї, молоді та спорту у свою чергу надасть допомогу у ліквідації наслідків пожежі.

«Ми зробимо все можливе, аби фестиваль екстримальних видів спорту відбувся на високому організаційному рівні. Ми готові надати необхідну допомогу для відновлення устаткування, яке було пошкоджене пожежею», – сказав начальник ГУ у справах сім`ї, молоді та спорт Володимир Вовк.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до розпорядження КМДА Фестиваль екстримальних видів спорту розпочнеться 16 червня в парку Дружби народів. У рамках фестивалю змагатимуться команди з вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, міні-гольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, слеклайну, снінбордингу, брейкдансу, черлідінгу та інших екстримальних видів спорту.

Екстрим-парк у парку Дружби народів був відкритий з нагоди Дня Києва 26 травня ц.р.