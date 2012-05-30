31 травня об 11.00 заступник голови Київської міської адміністрації Леонід Новохатько, візьме участь у церемонії відкриття Всеукраїнського футбольного турніру «Кубок ЮНІСЕФ».

Участь у заході візьмуть діти, що опинилися у складних життєвих обставинах – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей та бездоглядні діти. Між собою гратимуть 6 команд з Донецька, Одеси, Києва (2 команди), Львівської (м. Броди) та Івано-Франківської (м. Коломия) області. У кожній команді 10 підлітків (дівчата та хлопці) 12-16 років, які змагатимуться за кубок ЮНІСЕФ.

Адреса проведення: стадіон ДФСК «Локомотив» (пров. Стадіонний, 10/2, м. Київ). Потрібна акредитація.