"Київпастранс" видасть кондукторам українсько-англійські розмовники

Київ. 30 травня. УНІАН. В рухомому складі, який перевозитиме пасажирів під час ЄВРО 2012, а також на зупинках громадського транспорту інформація на електронних інформаційних табло подаватиметься українською та англійською мовами.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Крім того, в рамках підготовки до футбольного турніру виготовлено понад 150 комплектів покажчиків маршрутів у центральній частині міста українською та англійською мовами. Наразі триває виготовлення покажчиків для інших маршрутів Києва. Для рухомого складу виготовлено також інформаційні вказівники напрямку руху (до аеропорту, залізничного

вокзалу, стадіону, фан-зони).

Уже завершено роботи із запису на електронні мовні інформатори оголошення назв зупинок та інформації для пасажирів про користування громадським транспортом двома мовами.

Силами «Київпастранс» також виготовляються та встановлюються покажчики зупинок громадського транспорту, на яких дублюється назва зупинки англійською мовою. Так, станом на 28 травня у центральній частині міста на зупинках встановлено 221 такий покажчик.

Разом з тим, у рамках підготовки громадського транспорту до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу здійснено повне брендування символікою ЄВРО 2012 автобусів-шаттлів та певних типів трамвайних вагонів лінії швидкісного трамвая. Частково також забрендовано рухомий склад, який працюватиме у 1,5 км зоні навколо НСК «Олімпійський».

Також для водіїв, кондукторів та контролерів пасажирського транспорту виготовлено 4 тис. примірників українсько-англійського розмовника. Він містить найбільш уживані слова та фрази англійською мовою, які допоможуть спілкуватися з іноземцями, що завітають до Києва на матчі.

А зараз завершується робота із забезпечення водіїв та контролерів-касирів (кондукторів) комунального підприємства «Київпастранс» спеціальною формою, а також проводяться інструктажі про особливості роботи громадського наземного транспорту та обслуговуванню пасажирів у дні проведення матчів.