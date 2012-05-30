Місту повернуто понад 5 га зеленої зони на Печерську

Київ. 30 травня. УНІАН. Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури столиці і скасував рішення Київради, прийняті у 2007 році, про передачу в оренду та подальший продаж земельної ділянки площею 5,36 га вартістю 61 млн грн на розі вулиці Старонаводницької та бульвару Дружби народів у Печерському районі під будівництво та експлуатацію адміністративно-готельного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Києва, вказана земельна ділянка за своїм функціональним призначенням належить до зони зелених насаджень загального користування, відноситься до лісопаркових територій рекреаційного призначення і розташована на території скверу на вулиці Старонаводницькій та у межах санітарно-захисної зони Звіринецького кладовища.

Розміщення будівель, споруд і комунікацій на землях природних національних парків, землях зелених зон міста забороняється, наголосили у прокуратурі.

За постановою суду незаконні рішення Київради скасовано, а угоди купівлі-продажу та акти на право власності на земельну ділянку визнано недійсними.