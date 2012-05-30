Наметове містечко БЮТу на Хрещатику не згортатиметься

Київ. 30 травня. УНІАН. Наметове містечко опозиції на Хрещатику, де збираються прихильники ув’язненої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, незважаючи на розміщення поруч із фан-зоною Євро-2012, не згортатиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у коментарі журналістам народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Юрій Одарченко в ході мітингу з приводу 300 днів від моменту арешту Ю.Тимошенко.

«Ми зараз свою роботу побудували так, щоб ми могли пояснити гостям України про те, що тут відбувається», - сказав він.

Водночас, за словами Ю.Одарченка, на територію наметового містечка заходить велика кількість іноземців, які цікавляться долею Ю.Тимошенко та опозиції.

Як повідомляв УНІАН, наметове містечко прихильників Ю.Тимошенко було розгорнуто у день арешту екс-прем’єра 5 серпня 2011 року.