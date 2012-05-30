Під час одержання хабара затримано посадовця Деснянської РДА

Київ. 30 травня. УНІАН. Сьогодні у Києві під час отримання 400 доларів хабара у службовому кабінеті затримано посадовця управління благоустрою Деснянської райдержадміністрації столиці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в м. Києві, вказану суму посадовець вимагав від підприємця за недемонтаж МАФу з продажу спиртних напоїв.

При цьому у столичному главку міліції зауважили, що вказана торговельна точка була розташована біля однієї із шкіл району.