Під час одержання хабара затримано посадовця Деснянської РДА

17:41, 30 травня 2012
Київ
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Вимагав за недемонтаж МАФу

Київ. 30 травня. УНІАН. Сьогодні у Києві під час отримання 400 доларів хабара у службовому кабінеті затримано посадовця управління благоустрою Деснянської райдержадміністрації столиці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в м. Києві, вказану суму посадовець вимагав від підприємця за недемонтаж МАФу з продажу спиртних напоїв.

При цьому у столичному главку міліції зауважили, що вказана торговельна точка була розташована біля однієї із шкіл району.

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