Хворих з Олександрівської лікарні позапланово не виписуватимуть

Київ. 30 травня. УНІАН. Олександрівська клінічна лікарня Києва працює у звичайному режимі. Позапланової виписки чи переведення хворих у інші медичні заклади міста не передбачається.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на Головне управління охорони здоров’я КМДА.

Також у повідомленні зазначається, що не припинено госпіталізацію ургентних та планових хворих.

Олександрівська лікарня Києва визначена як один з медичних закладів, що під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року надаватиме медичну допомогу як українським громадянам, так і іноземним гостям. На час проведення матчів Євро-2012 для обслуговування пацієнтів на базі Олександрівської лікарні додатково розгорнуто травматологічний пункт, створено приймально-діагностичне відділення, відкрито інфекційний корпус тощо.

Під час проведення чемпіонату госпіталізація планових пацієнтів, що страждають на кардіологічні та хірургічні захворювання проводитиметься в інші багатопрофільні лікарні міста.

Інформація щодо дострокової виписки чи переведення хворих, що зараз перебувають на лікуванні в Олександрівській клінічній лікарні, не відповідає дійсності, наголошують у МОЗ.