Прес-конференція щодо церемонії відкриття Андріївського узвозу та проведення етнофестивалю «Країна Мрій»
31 травня о 12.30 відбудеться спільна прес-конференція голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та ініціатора фестивалю «Країна Мрій» Олега Скрипки щодо організації урочистої церемонії відкриття Андріївського узвозу та проведення у столиці VIХ Міжнародного етнічного фестивалю «Країна Мрій».
Місце проведення: зала засідань КМДА (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 514). Потрібна акредитація.
До участі у прес-конференції також запрошені:
• заступник голови КМДА Михайло Кучук,
• начальник ГУ капітального будівництва Сергій Данилович,
• начальник ГУ містобудування та архітектури Сергій Целовальник,
• начальник ГУ культури та мистецтв Світлана Зоріна;
• директор відділу зі зв’язків із громадськістю Компанії «Кока-Кола
Україна» Олеся Жулинська.