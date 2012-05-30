Прес-конференція щодо церемонії відкриття Андріївського узвозу та проведення етнофестивалю «Країна Мрій»

17:20, 30 травня 2012
Київ
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31 травня о 12.30 відбудеться спільна прес-конференція голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та ініціатора фестивалю «Країна Мрій» Олега Скрипки щодо організації урочистої церемонії відкриття Андріївського узвозу та проведення у столиці VIХ Міжнародного етнічного фестивалю «Країна Мрій».

Місце проведення: зала засідань КМДА (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 514). Потрібна акредитація.

До участі у прес-конференції також запрошені:

• заступник голови КМДА Михайло Кучук,

• начальник ГУ капітального будівництва Сергій Данилович,

• начальник ГУ містобудування та архітектури Сергій Целовальник,

• начальник ГУ культури та мистецтв Світлана Зоріна;

• директор відділу зі зв’язків із громадськістю Компанії «Кока-Кола

Україна» Олеся Жулинська.

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