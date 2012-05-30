Прес-конференція щодо церемонії відкриття Андріївського узвозу та проведення етнофестивалю «Країна Мрій»

31 травня о 12.30 відбудеться спільна прес-конференція голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та ініціатора фестивалю «Країна Мрій» Олега Скрипки щодо організації урочистої церемонії відкриття Андріївського узвозу та проведення у столиці VIХ Міжнародного етнічного фестивалю «Країна Мрій». Місце проведення: зала засідань КМДА (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 514). Потрібна акредитація. До участі у прес-конференції також запрошені: • заступник голови КМДА Михайло Кучук, • начальник ГУ капітального будівництва Сергій Данилович, • начальник ГУ містобудування та архітектури Сергій Целовальник, • начальник ГУ культури та мистецтв Світлана Зоріна; • директор відділу зі зв’язків із громадськістю Компанії «Кока-Кола Україна» Олеся Жулинська.

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