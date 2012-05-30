Прес-брифінг з приводу монтажу та організації роботи фан-зони Приймаючого міста Києва

31 травня о 14.30 відбудеться спільний прес-брифінг заступника голови КМДА Анатолія Голубченка та куратора Офіційної фан-зони ЄВРО 2012 у Києві та Харкові Вілена Матвєєва з приводу монтажу та організації роботи фан-зони Приймаючого міста Києва.

Адреса проведення: майданчик біля годинника зворотного відліку часу до ЄВРО 2012 перед будівлею КМДА (вул. Хрещатик, 36). Потрібна акредитація.