У пришкільних таборах на Печерську відпочиватимуть 235 школярів

Київ, 30 травня. УНІАН. У Печерському районі на базі 6 загальноосвітніх навчальних закладів створено дитячі табори відпочинку з денним перебуванням.

Як повідомили УНІАН в Печерській райдержадміністрації, пришкільні табори організовані з метою проведення змістовного дозвілля дітей влітку.

Зокрема, такі табори створені у СШ № 47 (вул. П.Лумумби, 14/21 — з 28 травня по 21 червня, вартість путівки становить 105 грн. 75 коп.), у ЛМВ № 51 (вул. П.Орлика, 13 з 28 травня по 21 червня, 105 грн. 75 коп.), у СШ № 80 (бул. Др. Народів, 12-б з 28 травня по 21 червня, 105 грн. 75 коп.), у гімназії № 109 (вул. П.Мирного, 24, з 28 травня по 21 червня, 105 грн. 75 коп.), у СЗШ № 134 (вул. Печерський узвіз, 13а з 28 травня по 21 червня, 105 грн. 75 коп.) та у КПЛ № 171 "Лідер" (вул. Печерський узвіз, 13а з 28 травня по 21 червня, 105 грн. 75 коп.).

Загальна кількість дітей, які знаходяться у таборах становить близько 235 осіб.