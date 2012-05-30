Паркувати машини в “периметрі” в дні матчів Євро заборонено

17:03, 30 травня 2012
Київ
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Нагадали у КМДА

Київ. 30 травня УНІАН. У Київській міській державній адміністрації нагадали, що паркувати машини в “транспортному периметрі” в дні проведення матчів Євро-2012 заборонено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління транспорту та зв`язку КМДА Євген Водовозов, роз`яснюючи ситуацію з пропускним режимом на територію офіційної фан-зони УЄФА, а також у 1,5-кілометрову зону навколо НСК “Олімпійський” .

Він нагадав, що люди, які проживають у будинках зон, де будуть вводиться обмеження під час проведення Євро-2012, зможуть безперешкодно пересуватися по вказаній території на власній машині за наявності або паспорта з вказаним місцем проживання, або довідки їхнього ЖЕКу, що підтверджує місце проживання в зонах.

Що стосується співробітників фірм, установ, магазинів, кафе, ресторанів, які розташовані в центрі, то їм порадили користуватися громадським транспортом або залишати машину на найближчих до “транспортного периметра” парковках і далі добиратися пішки.

Він зазначив, що вся доставка продуктів до ресторанів, магазинів, кафе на ці дні скоригована до доби.

А що стосується конкретно того, як на місце роботи добиратимуться співробітники фірм і організацій, сказав: “Якщо нам із вами три дні з п`яти, які робочі, оголосять вихідними, то закриється питання з фірмами саме собою. Якщо ні – то погуляємо з вами містом, трішки прогуляємося. Працюють станції метро, можна доїхати, можна виїхати й залишити свою машину десь в іншому місці, цього дня не поїхати на ній на роботу, тим більше, що парковки прямо на вулицях, а паркувати машини в ці дні в “транспортному периметрі” буде категорично заборонено”.

При цьому керівник транспортного управління підкреслив: “Той, хто примудриться залишити її о пів на шосту ранку до приїзду ДАІ, машина буде евакуйована. І це всі повинні чітко розуміти”.

За його поясненням, обмеження кількості транспортних засобів у центрі міста під час Євро, “це європейська практика, не нами придумана. І якщо стадіон знаходиться в центрі міста, як у нас у Києві, доведеться потерпіти певні незручності”.

Як раніше повідомлялось, центральна частина Києва буде обмежена для руху автотранспорту лише у дні проведення матчів Євро-2012 - 11 червня, 15 червня, 19 червня, 24 червня та 1 липня.

Так, у дні проведення у Києві матчів, які припадають на робочі дні (11 червня, 15 червня, 19 червня 2012 року), закривається рух транспорту з 6.00, а у дні проведення матчів, які припадають на вихідні дні (24 червня та 1 липня) закривається рух транспорту з 10.00 до часу закінчення матчу (23.30 – за умови відсутності додаткового часу матчу) та протягом наступних трьох годин на вулицях: вул. Червоноармійська (на ділянці від вул. І.Федорова до бульвару Т.Шевченка); вул. І. Федорова (на ділянці від вул. Червоноармійської до вул. Предславинської); вул. Димитрова (на ділянці від вул. Червоноармійської до вул. Анрі Барбюса); вул. Анрі Барбюса (на ділянці від вул. І. Федорова до вул. Димитрова); пров. Лабораторний (на ділянці від вул. Літньої до Федерації футболу України); вул. Фізкультури (на ділянці від вул. М. Горького до НСК «Олімпійський»); вул. Жилянська (на ділянці від вул. М. Горького до вул. Шота Руставелі); вул. Саксаганського (на ділянці від вул. М. Горького до вул. Еспланадної); вул. Шота Руставелі; вул. Еспланадна; вул. Рогнідинська; Бессарабська площа (при цьому проїзд вул. Басейною та Крутим узвозом залишається відкритим); вул. Скоропадського; бульв. Лесі Українки (на ділянці від вул. Госпітальної до пров. Щорса); пров. Госпітальний; вул. Госпітальна; вул. Терещенківська на ділянці від бульв. Т. Шевченка до вул. Льва Толстого, крім тролейбусів та автобусів великої та надвеликої місткості звичайного режиму руху.

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