Київська міліція не отримувала заяв від постраждалих від дій МММ-2011

Київ. 30 травня. УНІАН. Київська міліція ще не отримувала заяв від громадян, які зазнали грошових втрат від діяльності фінансової піраміди МММ-2011.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

«Наразі будь-яких заяв від громадян з цього приводу до нас не надходило», йдеться у повідомленні.