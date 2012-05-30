Київська міліція не отримувала заяв від постраждалих від дій МММ-2011
16:43, 30 травня 2012Київ
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Громадяни не звертались
Київ. 30 травня. УНІАН. Київська міліція ще не отримувала заяв від громадян, які зазнали грошових втрат від діяльності фінансової піраміди МММ-2011.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.
«Наразі будь-яких заяв від громадян з цього приводу до нас не надходило», йдеться у повідомленні.
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