У «транспортний периметр» видадуть лише 700 перепусток

Київ. 30 травня. УНІАН. У Києві під час Євро-2012 для проїзду у так званий «транспортний периметр» загалом видадуть лише 700 перепусток для транспортних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління транспорту та зв’язку КМДА Євген Водовозов.

За його словами, дозволами на видачу перепусток займається спеціальна комісія, до якої входять представники Управління держохорони, СБУ, МВС, представники трьох районів, які мають відношення до організації і проведення турніру (Печерського, Шевченківського та Голосіївського), а також Головного управління транспорту КМДА. Він повідомив, що комісія вчора проводила своє засідання і продовжує роботу й сьогодні. «Приймає ті компромісні рішення, завдяки яким буде максимально зменшено кількість транспортних засобів, що знаходяться в «периметрі», - сказав Є.Водовозов.

За його словами, комісія обмежила кількість пропусків. «Їх буде всього близько 700 штук на все місто Київ – в тому числі аварійних машин, представників всіх служб КМДА, які пов’язані з роботою по Євро-2012, представників міністерств, різних штабів, оперативних машин МВС, які не мають синіх номерів, СБУ тощо», - зазначив керівник транспортного управління.

Що стосується автомобілів ЗМІ, їх знімальних груп, то Є.Водовозов сказав, що на сьогодні комісія зійшлась на тому, що їм пропуски не видаватимуть.

«Ми сьогодні займалися пресою. Ми зараз займаємося найголовнішим – ПТСами (пересувними телевізійними станціями – УНІАН), де їх розставити від різних каналів… Поки ви не проїдете через зону «периметра». В усякому випадку поки таке рішення комісії», - відповів Є.Водовозов на запитання журналістів щодо перепусток для їх авто.

За словами керівника транспортного управління, свої автомобілі телеканали зможуть залишати, наприклад, за 100 метрів від зони обмеження і далі йти пішки.

«Преса максимально близько до зони зможе під’їхати. Всюди 300-400 метрів максимум до місця обмеження», - сказав Є.Водовозов.

Як повідомляв УНІАН, планується, що для транспортних засобів будуть видаватися три типи тимчасових перепусток для в’їзду в зони обмеження транспортного руху у дні проведення матчів: для в’їзду в зону закриття транспортного руху навколо НСК «Олімпійський» («транспортний периметр» НСК «Олімпійський»); для в’їзду в зону закриття транспортного руху навколо офіційної фан-зони («транспортний периметр» офіційної фан-зони); для в’їзду в об’єднаний «транспортний периметр» НСК «Олімпійський» і офіційної фан-зони.