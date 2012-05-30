Станцію «Хрещатик» також готують до закриття для входу пасажирів

Київ. 30 травня. УНІАН. Станцію метро «Хрещатик» у Києві, так само як і станцію «Майдан Незалежності», також буде закрито для входу-виходу пасажирів на період Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління транспорту та зв’язку КМДА Євген Водовозов.

«Дві станції метро – «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» на днях закриються повністю на вихід. Вони будуть працювати – «Майдан Незалежності» як пересадочна станція… Але вони не будуть працювати на вхід-вихід», - сказав Є.Водовозов.

Водночас на прохання уточнити кількість закритих станцій метро, оскільки раніше повідомлялось лише про закриття станції «Майдан Незалежності», керівник управління відповів: «Буде все в ручному режимі».

«Якщо будуть спокійні дні, то будемо відкривати станцію «Хрещатик». «Майдан Незалежності» - закритий, бо його вихід якраз у фан-зоні. Станція «Хрещатик» буде працювати в ручному режимі», - сказав Є.Водовозов.

Він не виключає також, що в ручному режимі так само працюватимуть станції метро, найближчі до НСК «Олімпійський». Але при цьому він нагадав, що в дні проведення матчів за чотири години до їх початку закриватимуться станції метро «Палац спорту» та «Олімпійська»». Їх робота відновлюватиметься через годину після завершення матчів.