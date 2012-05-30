На в'їзді у Святошин гостей Євро-2012 зустрічатиме символічний футбольний м'яч

Київ, 30 травня. УНІАН. На Житомирському напрямку в’їзду у столицю, по Брест-Литовському шосе, встановлено "Символічний футбольний м`яч".

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, офіційне відкриття символу відбудеться завтра о 14.00 за участі голови КМДА Олександра Попова та голови Святошинської РДА Сергія Рюмшина.

"Символічний м’яч на в’їзді у Святошин уже встановлений, нині завершуємо благоустрій навколо знаку – озеленення, підсвічення. Вважаю, що в нашому районі символ Євро-2012 матиме особливо привабливий естетичний вигляд, оскільки ми посилили його пам’ятним знаком до 1530-річчя Києва та прикрасили квітниками", - сказав заступник голови Святошинської РДА з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуації Іван Богославець.

Замовником проектування, виготовлення та встановлення в`їзного знака визначено Святошинську районну в місті Києві державну адміністрацію. Генпідрядник виконання робіт – ТОВ "Бастен". Розробку проекту в`їзного знака та проектно-кошторисної документації доручено КО "Інститут Генерального плану м. Києва".

КО "Київзеленбуд" доручено за власний рахунок виконати озеленення і ландшафтне опорядження територій, прилеглих до в’їзних знаків. Комунальне підприємство електромереж "Київміськсвітло" забезпечує влаштування зовнішнього освітлення знаків "Символічний футбольний м’яч" та прилеглих територій. Фінансування виготовлення та монтажу конструкції здійснюється за рахунок перерозподілу коштів, закладених у бюджеті м. Києва на 2012-й рік.

Такі ж знаки встановлять на в’їздах у Київ в інших районах міста, а саме: Одеський напрямок - просп. Академіка Глушкова, Гостомельський напрямок - на перетині Великої кільцевої дороги та Гостомельського шосе, а також Броварське та Бориспільське шосе.

На Харківській площі до Євро-2012 уже встановили в‘їзний знак "Золоті футбольні ворота міста Києва". Замовник будівництва – комунальна корпорація "Київавтодор". У складі в‘їзного знаку виконано озеленення прилеглої території та влаштування зовнішнього освітлення. Роботи по встановленню "Золотих футбольних воріт Києва" фінансуються за рахунок Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012-й рік.

