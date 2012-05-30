У Шевченківському районі тренувалися на випадок НС під час Євро-2012

Київ, 30 травня. УНІАН. Комунальне підприємство "ЖЕК "Центральна" провело штабне об`єктове тренування з дії органів цивільного захисту із захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження в період підготовки і безпечного проведення заходів Євро-2012.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, до навчань було залучено керівний склад цивільної оборони підприємства, комісію з питань надзвичайних ситуацій, евакуаційну комісію, начальників невоєнізованих формувань.

На тренуванні також були присутні представники Управління з питань надзвичайних ситуацій Шевченківської районної державної адміністрації.

Штабне тренування проходило в три етапи, на першому з них система цивільного захисту приводилася в готовність до дій після одержання штормового попередження, на другому етапі відпрацьовувалася теорія та організація проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а на третьому - практичні заходи з перевірки готовності комунального підприємства до попередження та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у період проведення чемпіонату Європи по футболу.