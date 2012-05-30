В Голосієво до прийому футбольних вболівальників підготовлено 4 готелі

Київ, 30 травня. УНІАН. В Голосіївському районі столиці до прийому футбольних вболівальників, які приїдуть на чемпіонат Європи з футболу в Україні, підготовлено 4 готелі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Голосіївської райдержадміністрації.

"Для прийому вболівальників в районі готові 4 готелі – 2-х, 3-х та 4-х зірок та 6 малих готельних підприємств. Загальна кількість номерів у готелях становить 788 одиниць, одночасна місткість – 1353 місць", - йдеться у повідомленні.

Під час Євро - 2012 для гостей столиці заплановані різноманітні заходи. Так, у Національному музеї народної архітектури та побуту України (с. Пирогів) відбудуться День вишивальниці і ткалі, фестиваль української культури, День гончара і коваля, фестиваль борщу тощо.