Порушено кримінальну справу щодо посадовця ШЕУ за створення звалища

Київ. 30 травня. УНІАН. Прокуратурою Солом’янського району Києва порушено кримінальну справу стосовно службової особи КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва», який допустив засмічення земельної ділянки на вулиці Медовій загальною площею 0,07 га.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва, справу порушено за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

З вини посадовця на відкритому ґрунті на території підприємства було влаштовано несанкціоноване звалище, на якому було розміщено будівельні відходи загальним об’ємом 1800 кубометрів. Розмір завданих збитків становить 8,6 млн. грн.

Підприємство зобов’язано не лише сплатити штраф за засмічення, а й утилізувати накопичені відходи та поновити якісний стан земельної ділянки.