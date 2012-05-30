Фахівці наполягають на необхідності відмовитись від фосфатів

Київ. 30 травня. УНІАН. Фахівці наполягають на необхідності прийняття закону щодо зменшення та поступового припинення використання в Україні мийних засобів на основі фосфатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «АК «Київводоканал», про це йшлося на засідання круглого столу “Стоп фосфати!”, яке відбулося на Бортницькій станції аерації.

Начальник управління інвестиційної політики та технологій розвитку у сфері водопостачання та водовідведення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Олександр Романюк зазначив, що ситуація зі станом очисних споруд по всій країні є невтішною. Станції очистки завантажені лише на 32% від своїх проектних потужностей через їхню моральну та фізичну зношеність і непристосованість до сучасних стічних вод. За його словами, незважаючи на те, що ще 15 червня 2010 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про розроблення Загальнодержавної програми щодо зменшення та поступового припинення використання на території України мийних засобів на основі фосфатів», наразі жодних реальних кроків для зменшення впливу фосфатів на водні ресурси на законодавчому рівні не зроблено.

Усі доповідачі висловили стурбованість з приводу стану водних ресурсів та погодилися із необхідністю вжити оперативних заходів для зменшення концентрації фосфатів у стоках та водоймах. У зв’язку з цим «Київводоканал» підготував проект листа-звернення до народних депутатів з проханням якнайшвидше розпочати розробку проекту Загальнодержавної програми щодо зменшення та поступового припинення використання на території України мийних засобів на основі фосфатів.

Згідно з останніми даними лабораторії «Київводоканалу», перевищення рівня фосфатів у стоках, які надходять на очисні споруди БСА, станом на кінець травня становить 118% - 150%.

Разом з тим, протягом останнього року в середньому спостерігається незначна тенденція до зменшення рівня концентрацій фосфатів у порівнянні з попередніми роками. Так, наприклад, при нормі скиду в каналізаційну мережу 8 мг/л, у 2003 – 2004 роках (коли у країнах Європейського Союзу обмежили використання фосфатовмісної мийної продукції) стався різкий зріст концентрації фосфатів з 7 до 12 мг/л. А вже у 2009 році цей показник досяг майже 20 мг/л.

Крім того, учасники круглого столу домовились розглянути можливість та механізм заборони реклами мийних засобів, що містять фосфати.

За результатами засідання учасники круглого столу підписали узгоджене протокольне рішення, яке передбачає, зокрема: здійснення регулярного інформаційного супроводу та висвітлення у ЗМІ перебігу розробки та впровадження Загальнодержавної програми щодо зменшення та поступового припинення використання на території України мийних засобів на основі фосфатів; реалізацію активної інформаційної політики з використанням наявних медіа-ресурсів щодо важливості дбайливого ставлення до природних водних ресурсів з метою виховання серед усіх верств населення культури водокористування та суспільної екологічної свідомості.