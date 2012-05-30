Влада Києва визначила тарифи на ритуальні послуги

Київ. 30 травня. УНІАН. У столиці встановлені тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Текст відповідного розпорядження Київської міської держадміністрації оприлюднено на офіційному сайті адміністрації.

За інформацією прес-служби КМДА, документ зареєстрований у Головному управлінні юстиції у місті Києві.

Так, тарифи встановлені на послуги, які надають: ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій», «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування», ТОВ «Всеукраїнське ритуальне агентство «Реквієм», КП «Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник», а також ТОВ “Всеукраїнське ритуальне агентство “Реквієм” та чотири фізичні особи-підприємці.

Як і в попередньому розпорядженні КМДА від 31 серпня 2009 р., встановлено тарифи на 38 видів платних послуг, що надає Спецкомбінат ритуальних послуг, які залишаються незмінними. Так, за оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання - 31 грн; за копання могили в залежності від грунту, пори року та довжини домовини і способу копання - від 171 до 605 грн ; за монтаж намогильної споруди з облаштуванням фундаменту в залежності від ваги пам’ятника - від 384 грн до 898; демонтаж намогильної споруди відповідно від - 58 до 146 грн в залежності від ваги пам’ятника та пори року, коли здійснюються роботи.

Вартість оформлення свідоцтва про поховання становить 3,66 грн.

Крім того, для Спецкомбінату встановлені тарифи на здійснення підпоховання чи поховання урн з прахом. Зокрема, підпоховання в нішу, розташовану в колумбарній стіні на міських кладовищах коштуватиме 110 грн, підпоховання урни в існуючу могилу – 30 грн влітку та 45 грн взимку. Поховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу встановлено в розмірі 27 грн. Поховання (підпоховання) урни з прахом в колумбарну нішу облаштованого склепу обходитиметься в 54 грн.; поховання урни в нішу, розташовану в колумбарній стіні на міських кладовищах – 210 грн.

Розпорядженням також затверджено 6 платних видів послуг, що надає КП “Київський крематорій” з такими ж тарифами, що запроваджувались розпорядженням КМДА від 1 червня 2009 р.

У переліку визначено, що оформлення договору, що передбачає замовлення на організацію та проведення поховання коштує 7,8 грн.; оформлення свідоцтва про поховання – 4,2 грн.; кремація померлого в залежності від довжини домовини – 445 грн., якщо її довжина 2 м й менше, та 490 грн., якщо довша за 2 м .

Відтепер поховання урни з прахом померлого в колумбарну нішу літньої пори, а також підпоховання урни з монтажем та демонтажем намогильної споруди коштує 290 грн., зимової пори – 364 грн.

Розпорядженням також затверджено 25 послуг та відповідні тарифи для ритуального агентства “Реквієм”, яке зокрема надаватиме послуги з організації відправлення труни з тілом покійного за межі України (111,07 грн); запаювання оцинкованої труни - від 127,65 до 173,22 грн. в залежності від довжини. В цьому підприємстві, поховання урни з прахом покійного в існуючу могилу влітку коштуватиме 20,24 грн, взимку – 29,78 грн; монтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу з влаштуванням фундаменту – від 428,84 грн. до 1 тисяч 104,24 грн. залежно від ваги. Тариф на демонтаж намогильної споруди встановлений від 47,33 гривні до 86,62 грн влітку та від 51,81 грн. до 97,65 грн взимку залежно від ваги.

Затверджено також 6 послуг для Лук’янівського заповідника, що включені до мінімального переліку ритуальних послуг. Тут, наприклад, підпоховання урни з прахом в існуючу могилу коштуватиме в залежності від пори року від 17,30 до 20,50 грн; копання могили – від 157,45 грн до 387 грн.

Для фізичних осіб-підприємців цим розпорядженням встановлені послуги виключно на оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховань. Для двох з них тариф затверджений 20 грн. і для ще двох - 4,90 грн. за цю ж послугу.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2011 р. перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Мазурчак, посилаючись на результати аналізу роботи ринку ритуальних послуг міською владою, заявив, що у Києві через недосконалий порядок захоронень комунальні підприємства ритуальних послуг зазнали понад 15 млн грн збитків.

27 жовтня 2011 р. депутати Київради затвердили перелік ритуальних послуг у столиці, запропонований начальником Управління ритуальних послуг Борисом Фроловим.

Як зазначали в КМДА, затвердження такого переліку дозволить ритуальним службам міста встановити відповідні ціни на весь перелік ритуальних послуг. А також, згідно з вимогами законодавства, у місці, де проводиться оформлення замовлення на організацію та проведення поховання, надати замовнику наочну інформацію про перелік послуг із зазначенням їхньої вартості.

«Відтепер ритуальні служби ввійдуть у законодавче поле та надаватимуть всі види ритуальних послуг населенню. Кияни зможуть орієнтуватися у змісті та цінах на запропоновані послуги, а також обирати з переліку ті послуги, які їм необхідні та підходять за ціновою політикою», – прокоментував Б.Фролов.