Муніципальний інтернет: тепер і в Україні!

Безкоштовний муніципальний інтернет на вулицях вже кілька років є нормою для більшості міст Європи, Америки та Азії. Він є в Барселоні, Парижі, Лондоні. У Сінгапурі безкоштовний інтернет вам зобов`язані надати за законом у будь-якому громадському місці, у Гонконгу на багатьох станціях метро є навіть спеціальні зони з комп`ютерами.

Проте в Києві - столиці центру Європи, як гордо називають Україну автори шкільних підручників - тільки нещодавно заговорили про зони з безкоштовним Wi-Fi. Мабуть, столична влада усвідомила, що це не тільки зручно і практично, але й може приносити серйозні прибутки. Джерела в Київській міській адміністрації кажуть, що ідея створення мережі муніципального інтернету належить безпосередньо столичному очільнику Олександру Попову.

Інтернет на вулицях, в парках, лікарнях і аеропортах

Перші точки доступу до безкоштовного муніципального інтернету на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності почали роботу з 27 травня. І відразу пішли чутки, що це тільки на час проведення Євро-2012. Однак незадовго до цього радник голови КМДА Олександр Кубраков під час засідання Громадської ради із Стратегії розвитку Києва до 2025 року пообіцяв, що безкоштовний Wi-Fi залишиться і після чемпіонату з футболу. Більше того, з часом покриття буде розширюватися. Незабаром точки безкоштовного Wi-Fi з`являться на площі Івана Франка, Пейзажній алеї, в Маріїнському парку, на Контрактовій площі та в парку Тараса Шевченка. Уже в червні цього року до муніципального інтернету будуть підключені Оболонська набережна, Русанівський парк і парк "Позняки". А у вересні безкоштовний інтернет з`явиться в парках КПІ, Кіото і Маяковського, а також на ВДНГ.

З 26 травня потрапити у глобальну павутину абсолютно безкоштовно можна і в столичному аеропорту "Київ". Точки доступу розташовані по периметру нової будівлі міжнародного терміналу. Крім цього, пасажири зони обслуговування старого аеровокзалу, який зараз працює на приліт і виліт тільки внутрішніх рейсів, також можуть користуватися безкоштовним Wi-Fi. Варто зазначити, що до цього моменту безкоштовний інтернет був тільки в трьох українських аеропортах - "Бориспіль", "Харків" і "Львів".

Не забула столична влада і про заклади охорони здоров`я. Глава КМДА планує запровадити доступ до інтернету за технологією Wi-Fi у всіх столичних лікарнях. За словами Олександра Попова, завдяки бездротовому інтернету лікарі зможуть швидше працювати з інформацією про пацієнтів, ліки тощо. Крім того, медперсонал зможе постійно підвищувати свою кваліфікацію. Що ж стосується пацієнтів, то за допомогою інтернету вони отримають можливість спілкуватися з родичами, знайомими, вирішувати ділові питання, дивитися фільми і багато іншого. За даними прес-служби КМДА, до кінця 2012 року Wi-Fi повинен з`явитися в 17 лікувально-профілактичних закладах. Більш того, Стратегією розвитку Києва до 2025 року заплановано створення спеціальної телемедичної мережі, яка зв`яже всі лікарні міста. Пілотний проект на базі Київського міського онкологічного центру почнуть реалізовувати вже цього року.

Не все так гладко, особливо в метро

Незважаючи на те, що до Євро-2012 залишилися лічені дні, очікувати швидкого початку роботи на столичних станціях метрополітену безкоштовного Wi-Fi не доводиться. Хоча віце-прем`єр України Борис Колесніков ще в липні минулого року говорив, що UEFA наполягає на включенні в програму підготовки до чемпіонату пункт про впровадження в київському метро послуги доступу до інтернет.

За словами начальника управління з питань інвестиційної політики КМДА Олега Світличного, процес реалізації проекту затягується через тривалість тендерних процедур і проблем з оперативністю фінансування. "Навіть якщо опустити всі процедури і почати закуповувати обладнання прямо зараз, до чемпіонату можна встигнути побудувати мережу хіба що на центральних станціях", - ще в березні цього року говорив директор департаменту регуляторно-правового забезпечення компанії "Київстар" Андрій Осадчук. Зараз зрозуміло, що "потяг уже пішов". Так що інтернет в київському метро з`явиться, ймовірно, не раніше, ніж до кінця 2012 року.

Для порівняння: цього року в Лондоні до Олімпіади планується підключити до Wi-Fi до 120 станцій метро. Безкоштовний доступ до інтернету в усьому світі - вже навіть не конкурентна перевага. Це стандарт, як і громадський туалет. Правда, і з цим у нас ще багато проблем. Однак позитивним змінам поштовх надано. Подивимося, що з цього вийде.

Петро Залужний