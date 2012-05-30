У столиці відзначать День родини

Київ. 30 травня. УНІАН. Загальноміські заходи, присвячені відзначенню Дню родини, відбудуться у столиці 8 липня.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління сім’ї, молоді та спорту, з цієї нагоди у Києві проведуть ряд соціокультурних та розважальних заходів. До їх проведення організатори також планують залучити столичні підприємства, меценатів та громадськість.

Так, 8 липня о 12.00 на Контрактовій площі розпочнеться музично-спортивна акція «Здорова родина – здорова держава», у рамках якої також відбудеться фестиваль родинної творчості «Родовід».

В рамках заходу відбуватимуться різноманітні розважальні програми, працюватимуть дитячі, спортивні, інформаційні, виставкові і торгівельні майданчики. Також усі охочі зможуть отримати консультації спеціалістів мережі центрів соціальних служб Києва.

Заплановано, що о 17.30 розпочнеться концертна програма за участю творчих пісенних і танцювальних дитячих колективів, а також відомих естрадних виконавців.

Крім того, у рамках святкування Дня родини відбудеться нагородження переможців міського конкурсу «Сім’я року-2012», вручення премій батькам-одинакам та одиноким матерям, а також привітання киян, які прожили у шлюбі більше 50 років.

Зауважимо, що для організації та проведення загальноміської акції «Здорова родина – здорова держава» 8 липня з 7.00 до 22.00 будуть внесені відповідні зміни до руху пасажирського транспорту загального користування, а також здійснюватиметься перекриття дорожнього руху на Контрактовій площі з 10.00 до 22.00.