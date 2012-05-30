В парку Дружби народів пройде Фестиваль екстрималів

Київ. 30 травня. УНІАН. З 16 червня до 2 вересня в парку Дружби народів проходитиме Фестиваль екстримальних видів спорту.

Як повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження КМДА підписане на підтримку ініціативи Української федерації вейкбордингу та воднолижного спорту.

У рамках фестивалю змагатимуться команди з вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, міні-гольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, слеклайну, снінбордингу, брейкдансу, черлідінгу та програми для молоді «Танці на піску», конкурсу піщаних фігур.

Як повідомлялось раніше, 26 травня у парку Дружби народів відкрили екстрим-парк. Протягом дня там , окрім презентації нових спортивних майданчиків, тривали відкриті чемпіонати Києва з екстримальних видів спорту (памп-треку, стріт-воркауту, біг-джампінгу, фрірангу, пляжного волейболу, слеклайну, скімборду, пейнтболу, болдерінгу) і нагородження переможців І етапу Кубку України з триатлону.