Суд відмовився встановити дату виборів київського мера

Київ. 30 травня. УНІАН. Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) відмовив у задоволенні позову координатора громадянського руху "Спільна справа" Олександра Данилюка до Верховної Ради України щодо її бездіяльності у визначенні дати виборів Київського міського голови в повному обсязі.

Як повідомляє ТСН, суддя оголосив на засіданні у вівторок лише резолютивну частину рішення.

О.Данилюк у своєму позові просив визнати бездіяльність Верховної ради, яка повинна була призначити вибори київського мера не пізніше ніж за 60 днів до дня чергових виборів, тобто до 5 квітня, чого так і не було зроблено.

Громадський активіст аргументував свій позов тим, що повноваження Леоніда Черновецького, який був обраний київським мером у 2008 році, завершується 3 червня 2012 року.

Вибори мера Києва відбулися 25 травня 2008 року.