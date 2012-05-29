400 київських медиків закінчили курси англомовної підготовки до Євро

Київ. 29 травня. УНІАН. 400 столичних медиків закінчили курси англомовної підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві охорони здоров`я України, в Києві пройшли перший і другий етапи урочистого нагородження медичного персоналу, який вивчав іноземну мову до Євро-2012 за програмою проекту Open Healthcare English 2012.

Столичні медики першими з усіх міст, які прийматимуть матчі Євро-2012, успішно склали іспити з англійської мови, зазначили в МОЗ.

У відомстві переконані, що випускники задовольнять усі потреби столиці в наданні медичної допомоги іноземним уболівальниками і туристам згідно із міжнародними правилами і вимогам УЄФА.

Програма Open Healthcare English 2012 із англомовної підготовки українських медиків тривала вісім місяців. Вона була розроблена спеціально для медичного персоналу з міст, що приймають Євро-2012, за сприяння Міністерства охорони здоров`я України та міських державних адміністрацій.