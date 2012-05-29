У 4 лікарнях в червні запрацює безкоштовний Інтернет

Київ. 29 травня. УНІАН. З червня у чотирьох медичних закладах Києва пацієнти та співробітники матимуть необмежений безкоштовний доступ до Інтернету.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, зони вільного доступу до Інтернету за технологією WI-FI запрацюють у таких медичних закладах: Київській міській клінічній лікарні №6, що на вул. Комарова, 3; Київській міській клінічній лікарні №12 на вул. Підвисоцького, 4-А; Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні «Мікрохірургія ока» (вул. Комарова, 3), а також Олександрівській міській клінічній лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 39/1.

Усі охочі матимуть можливість безкоштовного доступу до мережі Інтернет на території зазначених закладів.

Як нагадують в КМДА, Олександрівська та 12-та лікарня забезпечують медичну допомогу під час проведення чемпіонату Євро-2012 у Києві. Тож впровадження вільного доступу до Інтернету є додатковою зручністю для гостей Києва – вболівальників чемпіонату з футболу у разі їхнього звернення за медичною допомогою.

Впровадження безкоштовного доступу до всесвітньої мережі Інтернет персоналу медичних закладів Києва та їх пацієнтів започатковано за підтримки Головного управління охорони здоров’я КМДА Державним центром телемедицини за участю приватних компаній.