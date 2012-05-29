Жителі "транспортного периметру" пересуватимуться безперешкодно

Київ. 29 травня. УНІАН. Столична влада запевняє, що кияни, які живуть у зоні обмеження руху на час проведення заходів Євро-2012, так званому «транспортному периметрі», безперешкодно під’їжджатимуть до своїх будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, мешканці, які мають документи, що підтверджують їхню реєстрацію в межах «транспортного периметру» на період Євро-2012 (штамп у паспорті, позначка у посвідченні водія або позначка у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу), та користуються особистим транспортним засобом, зможуть безперешкодно пересуватися периметром.

Для інших транспортних засобів будуть видаватися три типи тимчасових перепусток для в’їзду в зони обмеження транспортного руху у дні проведення матчів: для в’їзду в зону закриття транспортного руху навколо НСК «Олімпійський» («транспортний периметр» НСК «Олімпійський»); для в’їзду в зону закриття транспортного руху навколо офіційної фан-зони («транспортний периметр» офіційної фан-зони); для в’їзду в об’єднаний «транспортний периметр» НСК «Олімпійський» і офіційної фан-зони.

В КМДА інформують, що рішення про отримання тимчасової перепустки для в’їзду в зони обмеження транспортного руху в центральній частині Києва на період проведення приймає спеціально створена робоча група при Головному управлінні транспорту та зв’язку КМДА відповідно до заявок мешканців та організацій. При цьому кількість перепусток обмежена і видаватимуться вони першочергово для проїзду аварійного та спецтранспорту.

У повідомленні нагадується, що у період із 7 червня до 2 липня 2012 року з 12.00 до 01.00 наступного дня буде щоденно працювати офіційна фан-зона Приймаючого міста на Майдані Незалежності та на вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького). В рамках проведення вказаного заходу з 00.00 28 травня до 01.00 7 липня буде перекрито рух транспорту на вул. Хрещатик від вул. Інститутської до вул. Б. Хмельницького, окрім спеціального та акредитованого транспорту.

Разом з тим, у дні проведення у Києві матчів, які припадають на робочі дні (11 червня, 15 червня, 19 червня 2012 року), закривається рух транспорту з 6.00, а у дні проведення матчів, які припадають на вихідні дні (24 червня та 1 липня) закривається рух транспорту з 10.00 до часу закінчення матчу (23.30 – за умови відсутності додаткового часу матчу) та протягом наступних трьох годин на вулицях: вул. Червоноармійська (на ділянці від вул. І.Федорова до бульвару Т.Шевченка); вул. І. Федорова (на ділянці від вул. Червоноармійської до вул. Предславинської); вул. Димитрова (на ділянці від вул. Червоноармійської до вул. Анрі Барбюса); вул. Анрі Барбюса (на ділянці від вул. І. Федорова до вул. Димитрова); пров. Лабораторний (на ділянці від вул. Літньої до Федерації футболу України); вул. Фізкультури (на ділянці від вул. М. Горького до НСК «Олімпійський»); вул. Жилянська (на ділянці від вул. М. Горького до вул. Шота Руставелі); вул. Саксаганського (на ділянці від вул. М. Горького до вул. Еспланадної); вул. Шота Руставелі; вул. Еспланадна; вул. Рогнідинська; Бессарабська площа (при цьому проїзд вул. Басейною та Крутим узвозом залишається відкритим); вул. Скоропадського; бульв. Лесі Українки (на ділянці від вул. Госпітальної до пров. Щорса); пров. Госпітальний; вул. Госпітальна; вул. Терещенківська на ділянці від бульв. Т. Шевченка до вул. Льва Толстого, крім тролейбусів та автобусів великої та надвеликої місткості звичайного режиму руху.

Перекриття зазначених вулиць відбуватиметься винятково у дні проведення матчів – 11, 15, 19, 24 червня та 1 липня, наголошується у повідомленні.