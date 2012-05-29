У Києві поперджено пограбування та вбивство літнього подружжя

Київ. 29 травня. УНІАН. Працівники столичного УБОЗу затримали трьох чоловіків, які планували пограбувати, а потім вбити літнє подружжя.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, до УБОЗу надійшла оперативна інформація про те, що троє мешканців столиці готують скоєння тяжкого злочину з метою заволодіння великою сумою грошей.

Як зазначили у ВЗГ, зловмисників було затримано, коли вони увірвалися до квартири подружжя у Дніпровському районі Києва.

Проти затриманих порушено кримінальну справу за розбій та замах на вбивство.