Київ. 29 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відкрив у Києві Олімпійський дім.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на церемонії відкриття Олімпійського дому, глава держави наголосив, що влада разом з представниками федерацій різних видів спорту багато років працювали, аби, «врешті-решт, у наших олімпійців був свій, як кажуть, дах над головою».

Він наголосив, що не одне покоління олімпійців прагнуло, аби з року в рік покращувати інфраструктуру для спортсменів.

«Ця дійсно історична подія сьогодні відбувається», - сказав В.Янукович.

«Чудово, що ця подія, вона відбувається напередодні тринадцятих Олімпійських ігор у Лондоні», - заявив В.Янукович, помилково назвавши цьогорічні літні Олімпійські ігри в Лондоні 13 замість 30.

Як відомо, цьогорічні літні Олімпійські ігри у Лондоні є 30 за рахунком. 13 Олімпійські ігри відбулися у 1944 році також в Лондоні.