Керівника "Київатодору" відзначено орденом «За заслуги» II ступеня

Указ Президента

Київ. 29 травня. УНІАН. Генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глінського та директора комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд - УКБ» Вячеслава Непопа нагороджено орденом «За заслуги» II ступеня. Відповідний указ Президента України Віктора Януковича від 25 травня ц.р. оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Також указом нагороджено ще низку працівників підприємств, установ та організацій міста Києва за “вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток міста Києва, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм”.

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