На Троєщині 49 школярів отримали нагороди за перемогу у конкурсі "Я вболіваю за "Динамо"

Київ, 29 травня. УНІАН. 49 школярів з 13 шкіл Деснянського району було нагороджено за перемогу у конкурсі дитячих малюнків "Я вболіваю за "Динамо", який було організовано ФК "Динамо" (Київ) на честь 85-річчя клубу.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Згідно правил учасникам конкурсу необхідно було підготувати малюнок на підтримку київського "Динамо". Всього на адресу Фан-клубу прийшло 630 малюнків з усіх куточків України, в тому числі від юних вболівальників зі Львова, Одеси, Донецька, Харкова, а також п’яти зарубіжних країн – Росії, Білорусі, Ізраїлю, США та Китаю, що зробило конкурс не Всеукраїнським, а міжнародним.

Малюнок Діани Лящ, учениці 7-Б класу спеціалізованої середньої школи № 250 Деснянського району члени журі конкурсу у складі живої легенди команди "Динамо" Володимира Мунтяна, віце-президента клубу Олексія Семененка, президента Фан-клубу Сергія Михайленка та представників Фан-клубу київського "Динамо" визнали переможцем конкурсу. За перемогу Діану було нагороджено футбольним м’ячем з автографами футболістів київського "Динамо".

Крім подарунків від організаторів конкурсу школярі Деснянського району за підтримки віце-президента Федерації футболу Києва, першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації Вадима Костюченка отримали додаткові призи – 120 квитків на гру між командами "Динамо" (Київ) – "Спартак" (Москва), яка відбулася 26 травня.

Серед найкращих малюнків маленьких деснянців – роботи учениці 5-Б класу Катерини Шевченко (середня школа № 190), учениці 7-Б класу Діани Майданович (середня школа №263), учениць 7-Б та 7-Д класів Анни Мишкоріс та Анастасії Лубинець (гімназія "Троєщина"), учениці 6-Б класу Віолети Повч (середня школа № 283), учнів 8-Б класу Олексія Савона та Вікторії Осадленко (економіко-правовий ліцей), учнів 2-В класу Дмитра Лаврова та Андрія Платькова (середня школа № 212).