На матчі Євро-2012 продають квитки на місця з обмеженою видимістю

Київ. 29 травня. УНІАН. У зв’язку з підвищеним попитом на квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року УЄФА розпочав продаж квитків на місця на стадіонах з обмеженою видимістю з 50% знижкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.

Він зазначив, що в УЄФА дуже задоволені попитом на квитки на матчі фінальної частини чемпіонату. Саме через підвищений попит, за його словами, УЄФА виставив на продаж квитки на місця на стадіонах з обмеженою видимістю, які продаватимуться з 50% знижкою.

М.Лубківський пояснив, що на таких місцях обмежена видимість або у зв’язку зі специфікою конструкції стадіонів, або з обладнанням, яке встановлює УЄФА, наприклад, різноманітні інформаційні щити. Директор турніру також додав, що кількість квитків на місця з обмеженим оглядом становить близько 10 тис на всіх стадіонах.

М.Лубківський також повідомив, що на сьогодні визначились лідери щодо кількості куплених квитків на матчі Євро-2012. Зокрема, за його словами, найбільший попит на квитки на матчі, які відбудуться в Україні, серед уболівальників збірної Швеції – вони замовили близько 40 тис квитків. Також 40 тис квитків замовили вболівальники з Польщі. Крім того, таку ж саму кількість квитків купили росіяни і близько 30 тис квитків готові придбати німці.

М.Лубківський додав, що високий інтерес до матчів турніру спостерігається серед українських уболівальників, які також замовили велику кількість квитків.

Він також нагадав, що триває продаж додаткових 50 тис квитків на матчі Євро-2012. За словами М.Лубківського, цих квитків залишилось дуже мало.