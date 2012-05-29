Прокуратура порушила справу проти хабарника з Держгірпромнагляду

Київ. 29 травня. УНІАН. Прокуратурою Деснянського району міста Києва порушено кримінальну справу відносно державного інспектора з охорони праці Державної інспекції нагляду у соціально-культурній сфері територіального управління Держгірпромнагляду України за фактом одержання хабара у розмірі 2 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Держслужбовець вимагав та отримав від підприємця дану «винагороду» за невжиття заходів з припинення роботи автомийки, на якій ним було виявлено порушення законодавства про охорону праці.

За такий злочин передбачено покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.