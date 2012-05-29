На Оболоні сьогодні відбудуться громадські слухання щодо будівництва паркінгу

Слухання відбудуться о 19.00 в приміщенні школи № 239 (просп. Оболонський, 16-Д). Початок реєстрації учасників о 18.30.

Київ, 29 травня. УНІАН. Сьогодні на Оболоні відбудуться громадські слухання з питання будівництва паркінгу за адресою: просп. Г. Сталінграда, 27-Б. Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації. Слухання відбудуться о 19.00 в приміщенні школи № 239 (просп. Оболонський, 16-Д). Початок реєстрації учасників о 18.30.

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