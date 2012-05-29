У столиці пройшов ярмарок соціальних активностей

Київ, 29 травня. УНІАН. Спеціалісти Подільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді взяли участь в інформаційно-презентаційному заході "Ярмарок соціальних активностей" з метою створення позитивного іміджу мережі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та існуючої структури закладів соціального обслуговування.

Як повідомляється на офіційному сайті Подільської райдержадміністрації, цей захід відбувався у рамках відзначення 1530-річчя Києва.

Під час інформаційно-презентаційного заходу спеціалісти та добровільні помічники на громадських засадах мали змогу конкретно та змістовно висвітлити напрямки діяльності Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, використовуючи презентаційні стенди та інформаційні роздаткові матеріали щодо діяльності Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Спільно з партнерськими організаціями відбулась презентація повного спектру соціальних послуг, які надаються Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

