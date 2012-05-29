З 27 травня на Хрещатику працює безкоштовний Wi-Fi

Київ. 29 травня. УНІАН. 27 травня у центрі Києва – на вул. Хрещатик від Майдану Незалежності до Бесарабського ринку запрацювала безкоштовна мережа «KYIV FREE Wi-Fi».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, за перший день послугою скористалися близько 1600 киян і гостей міста.

Проект закладений до ініціативи «Електронний уряд» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, на сьогоднішній день Wi-Fi працює в тестовому режимі, швидкість передачі даних обмежена на рівні 2 Мбіт в секунду. За декілька днів після завершення періоду тестування швидкісний Інтернет

запрацює вже в стабільному звичайному режимі.

“Впевнений, що в період Євро 2012 така послуга буде популярною як серед вболівальників, так і серед киян та дозволить отримувати останні новини про перебіг

Чемпіонату», - зазначив Р.Крамаренко.