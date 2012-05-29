Вручення іменних творчих стипендій голови КМДА талановитим дітям

30 травня об 11.00 відбудеться урочиста церемонія вручення іменних творчих стипендій голови Київської міської державної адміністрації талановитим дітям – учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Києва.

Творчу стипендію було запосатковано за ініціативи Головного управління культури з метою підтримки обдарованих дітей та їх заохочення до нових творчих досягнень. Це є одним із заходів практичної реалізації Національної програми «Діти України». Загалом за 15 років, творчу стипендію отримали біля 1000 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста та Київської дитячої академії мистецтв.

Адреса проведення: Колонна зала КМДА (вул. Хрещатик, 36). Потрібна акредитація.