Власники кафе незаконно зайняли землю у парку «Партизанська слава»

Київ. 29 травня. УНІАН. Київським прокурором захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб ТОВ «Аманда» та ФОП Алієва Л.Г. огли, які самовільно зайняли 0,25 га регіонального-ландшафтного парку «Партизанська слава» та використовували його під розташування і експлуатацію кафе «Колиба».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права).

У прес-службі зауважили, що столичний парк «Партизанська слава» входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової системи природних об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

На території парку підприємці самовільно збудували кафе з літнім майданчиком та асфальтованою автостоянкою.

Розмір шкоди за самовільно зайняту земельну ділянку, знищенням газону та зелених насаджень на території природно-заповідного фонду, становить майже 54 тис. грн.

Як повідомлялося, прокуратурою столиці проводяться перевірки законності зайняття земельних ділянок, знесення зелених насаджень в столичних парках «Нивки», «Перемога» та «Партизанської слави».