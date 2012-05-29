Святошинська учнівська молодь визнана кращою у столиці

Почесною відзнакою "Золота сова" нагороджено учнівське наукове товариство колективного члена МАН гімназії "Академія", грамотою – наукове товариство ліцею "Еко" 198.

Київ, 29 травня. УНІАН. Київська Мала академія наук визнала учнівську молодь Святошинського району кращою у столиці. Про це УНІАН повідомили в Святошинській райдержадміністрації. За результатами чергового конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівської молоді управління освіти Святошинського району отримала почесну відзнаку Президії Київської Малої академії наук "Золота Сова". Цю нагороду святошинці отримують вчетверте поспіль. Почесною відзнакою "Золота сова" нагороджено також учнівське наукове товариство колективного члена МАН гімназії "Академія", грамотою – наукове товариство ліцею "Еко" 198.



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