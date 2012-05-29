Водно-інформаційний центр 27 травня прийняв понад 1,5 тис. гостей

Київ. 29 травня. УНІАН. У день відкритих дверей комунальне підприємство «Водно-інформаційний центр» прийняв понад 1 тис. 500 гостей.

Як повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації, вихідними з нагоди відзначення 1530-річчя Києва у Водно-інформаційному центрі традиційно відбувся день відкритих дверей.

Усі охочі безкоштовно ознайомилися з виставковою експозицією центру та отримали інформацію про те, звідки береться вода, який стан водних ресурсів та як ощадливо їх використовувати.

Також відбулася святкова інформаційно-розважальна програма з водної тематики. Так, на прилеглій до споруд Водно-інформаційного центру території – парку Хрещатий – облаштували імпровізовані ігрові майданчики з гігантським унітазом, водним тиром, «рибалкою» для малят, зеленою галявиною для рухливих ігор.

Крім того, під час святкування малечу розважали креативні клоуни та шоу бульбашок.