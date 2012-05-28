Перед Євро-2012 київські таксі перевіряти не будуть

Київ. 28 травня. УНІАН. До проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 київські таксі не будуть піддаватися ніяким перевіркам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам співголова Робочої групи з упорядкування перевезень пасажирів на таксі в Києві при Київській державній міській адміністрації Андрій Антонюк.

За його словами, за той час, який залишився до початку чемпіонату, навести порядок на ринку послуг таксі в столиці не вдасться. «Ми всі хочемо, щоб Євро-2012 пройшло тихо й мирно, в зв`язку з цим ніхто не готує жодних перевірок. Не наведемо ми порядок ні за тиждень, ні за місяць, якщо немає нормального законодавства, а 95% таксистів працюють нелегально», - сказав А.Антонюк і додав: «Будь-яка перевірка сьогодні просто знищить увесь ринок таксі. Якщо не буде ніякого таксі, то це буде лише гірше для гостей столиці та іміджу Києва. Тому я думаю, що ми переживемо Євро з тим, що у нас є зараз. Ми ж зі свого боку ініціюємо всеукраїнський громадський форум, присвячений проблемам реформування ринку таксомоторних перевезень».

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня голова Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України Денис Радов повідомив про те, що Антимонопольний комітет України проводить розслідування київського ринку перевезень пасажирів на таксі, в тому числі перевіряє обгрунтованість тарифів на поїздки.

«Ще з минулого року ми займалися вивченням перевезень пасажирів загальноміським транспортом. Потім ми перейшли на дослідження ринку маршрутного таксі. Й на завершальній стадії ми проводимо зараз дослідження ринку перевезень пасажирів у місті Києві на таксі», - сказав він.

Д.Радов уточнив, що розглядається питання ринку перевезень на таксі в Києві, як стосовно попиту й пропозиції, так і у взаємодії пасажира й компанії, яка знаходиться в Києві, незалежно від маршруту пересування. Планується, зокрема, розслідувати ринок у частині перевезень зі столиці до аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Жуляни».

За його словами, оцінка ринку передбачає як питання оцінки операторів ринку, так і дослідження діяльності місцевих органів влади, для того, щоб визначити ступінь впливу або бездіяльності у випадку, якщо такий вплив або бездіяльність спричинили порушення конкуренції на ринку.

Він зазначив, що в процесі розслідування АМК уже бачить ознаки картельної угоди у деяких суб`єктів ринку.

«Ми бачимо на сьогоднішній день певну структуру змови на ринку, тобто підтримку необгрунтовано завищеної ціни. І вона практично знаходиться на одному рівні», - додав він.

За даними Д.Радова, на ринку Києва понад 200 операторів надають послуги таксі.

За словами голови відділення АМК, результати дослідження буде оприлюднено наприкінці травня цього року.