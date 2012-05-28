КМДА виділила квартиру І.Слуговіній

Київ. 28 травня. УНІАН. Влада Києва виділила квартиру триразовій чемпіонці світу з танців на візку Ілоні Слуговіній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, житло для спортсменки будують на лівому березі у 20-му мікрорайоні Троєщини.

Нині згаданий будинок на завершальній стадії спорудження, його введуть в експлуатацію у вересні цього року. Тож переїхати у нове житло І.Слуговіна зможе вже восени.

Їй запропонували квартиру на першому поверсі. Майбутнє помешкання буде повністю обладнане для господині з особливими потребами коштом міста. Причому таке облаштування проведуть виходячи з побажань та під контролем видатної киянки. Саме з цією метою представники Головного управління житлового забезпечення запросили І.Слуговіну оглянути квартиру найближчим часом, і якщо це житло її не влаштує, зобов’язалися підібрати інший варіант поселення.

«Місто зобов’язане допомагати людям із особливими потребами, тим паче тим, котрі піднімають міжнародний імідж нашої держави. Ілона Слуговіна – яскравий приклад активної життєвої позиції для кожного з нас. Ми пишаємося заслугами таких видатних киян, тож місто завжди знаходитиме можливість допомогти їм», – зазначив голова Олександр Попов.

Як повідомлялося, на одному з українських телеканалів 3 травня був показаний сюжет про І.Слуговіну, яка проживає разом з батьками та старшим братом в маленькій двокімнатній квартирі.

Як зізналась дівчина, вона вже давно мріє створити сім`ю, але не може собі цього дозволити через умови проживання.

Триразова чемпіонка світу стоїть у черзі на квартиру. За її заслуги та у зв’язку з інвалідністю житло їй передбачено законом. За словами спортсменки, у КМДА, куди вона зверталась, раніше запевняли, що пільгових квартир немає. Щоправда, додала, що запропонували самій сплатити дві третини вартості житла.

Водночас О.Попов пообіцяв тоді у коментарі телеканалу, що питання з забезпеченням спортсменки житлом вирішать до Дня Києва.