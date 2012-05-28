6 червня в Києві відбудеться інформаційний тур “Вода для життя”

Київ. 28 травня. УНІАН. В Києві 6 червня біля споруд Водно-інформаційного центру розпочне свою роботу інформаційний водний тур “Вода для життя”.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, захід проводиться у рамках Європейського проекту.

Зокрема, біля історичних споруд першого централізованого водогону міста 140-річної давнини буде працювати інформаційний майданчик, облаштований автомобілем із сонячними батареями. Це дасть можливість демонструвати «екологічні» фільми та забезпечить креативною конструкцією, яка створює простір для роботи експозиції з інтерактивних і освітніх стендів та проведення пізнавальних дослідів “Водний

Експериментаріум”.

Захід проводитимуть з метою інформування населення щодо причин і наслідків зменшення водних ресурсів, придатних для питного водоспоживання. Крім того, інформаційний водний тур спрямований на те, щоб звернути увагу до проблем забруднення та браку питної води, а також впровадження охоронних дій з боку уряду, місцевої влади та пересічних громадян.

Проведення водного туру в Україні заплановано в Ужгороді, Львові, Одесі, Ізмаїлі, Вилково та Києві.

Серед організаторів заходу: громадська екологічна організація “Український екологічний клуб “Зелена хвиля”, “Всесвітній фонд природи” (WWF) та творче об’єднання “Екологічні ініціативи”.